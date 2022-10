Woonmaatschappijen Menen en Wervik als eerste in West-Vlaanderen gefusioneerd

De sector van de sociale woonmaatschappijen gaat door een grote herstructurering die tegen juli 2023 rond moet zijn. De huidige 82 sociale woonmaatschappijen en 48 sociale verhuurkantoren herorganiseren zich tot 42 woonmaatschappijen. En dus moeten sociale woonmaatschappijen over heel Vlaanderen fusioneren. In West-Vlaanderen is de sociale woonmaatschappij !Mpuls Menen - Wervik de eerste nieuwe erkende sociale woonmaatschappij Vlaamse Ardennen West de eerste in Vlaanderen. “Toen we hoorden dat Menen en Wervik moesten fusioneren zijn we één week later al aan tafel gaan zitten”, zegt directeur Sonny Ghesquière. “Meteen waren de grote lijnen al uitgetekend. De naam !Mpuls hebben we behouden. In het logo vind je ook het huisje terug dat in het logo van woonmaatschappij De Leie stond.”