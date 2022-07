Woning onbewoonbaar na brand aan isolatie plat dak in Menen

MenenIn Menen is er zondagmiddag brand uitgebroken in een bungalowwoning. Het vuur verspreidde zich via de isolatie van het platte dak. De bewoners bleven ongedeerd.

Het vuur ontstond net voor de middag in de Vinkenstraat in Menen. “We waren buiten op het terras aan het aperitieven toen we plots rook zagen”, klinkt het bij bewoners Jean-Pierre en Christine. “We hebben helemaal geen idee hoe er brand is kunnen ontstaan.”

Volledig scherm De brand aan het dak van de bungalowwoning in de Vinkenstraat in Menen ging af en toe met heel wat rook gepaard. © LSI

Nadat de hulpdiensten waren gebeld, kroop Jean-Pierre met een tuinslang nog zelf op het platte dak in een poging om te blussen. Daarna nam de brandweer die taak over. Het vuur situeerde zich in de isolatielaag van het platte dak van de woning en was moeilijk bereikbaar voor de spuitgasten. Er zat niets anders op dan her en der gaten in het dak te zagen en de isolatiepanelen één voor één er uit te halen en te blussen. Telkens een gat in het dak werd gemaakt, steeg heel wat bruine rook op.

De woning is voorlopig onbewoonbaar. De bewoners kunnen wellicht bij buren terecht. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Ook burgemeester Eddy Lust (Open VLD) kwam een kijkje nemen en bood crisisopvang aan.

Volledig scherm Op het dak van de woning moest de brandweer gaten zagen om de isolatie te kunnen verwijderen en afblussen. © LSI

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.