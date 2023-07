WONEN OP HET WATER. Alain en Natacha verhuren twee schepen als airbnb en hebben zelf woonboot: “Varen? Al mijn meubels zouden omvallen”

Wadi en speelsite worden gecombi­neerd aan nieuwe verkave­ling Kattewegel

Aan de nieuwe verkaveling Kattewegel in Rekkem is een nieuwe speelsite geopend. Uniek is dat de speelsite in een wadi ligt dat het regenwater opvangt in de buurt. “Bij regenval worden de speeltoestellen nog een stuk uitdagender voor de kinderen”, zegt schepen Patrick Roose (Vooruit).