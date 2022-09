Wil jij mee cultuur maken in Menen? Neem dan deel aan het Cultuurforum

Op 27 september organiseert de stad Menen een Cultuurforum. Iedereen die wil mee nadenken over cultuur en cultuur in Menen mee wil maken kan zich inschrijven. Samen met schepen van Cultuur Griet Vanryckegem (N-VA) wordt nagedacht over hoe in de nabije toekomst kan omgegaan worden met cultuur in de grensstad. Het Cultuurforum gaat door om 19 uur in het woonzorgcentrum Andante. Je dient je wel op voorhand in te schrijven via dit formulier.