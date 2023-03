Wijkkantoor politie voorlopig gesloten door interne reorganisatie

Een interne reorganisatie ligt aan de basis van de beslissing om het wijkkantoor in Rekkem gesloten te houden tot 1 mei. De wijkinspecteur die er tot voor kort nog aan de slag was, houdt nu kantoor in het wijkbureau in de Koningin Astridlaan 44 in Lauwe. Dat is open op maandag en woensdag van 9 tot 12 uur. Vanaf 1 mei, als de reorganisatie achter de rug is, zal het wijkkantoor in Rekkem weer open zijn, maar dan alleen op dinsdag en donderdag, telkens van 9 tot 12. In Menen, op het hoofdkantoor op het Leopoldplein, kan je terecht op afspraak. Dat laatste wordt, net als de online aangifte, sterk gepromoot door de politie.