Wijken Ons Dorp en Lauwe Statie - Tuinwijk dit jaar aan de beurt voor de burgerbudgetten

“Wil je graag een pop-up camping in je wijk, een buitenspeeldag, een verkeerscampagne, een gezellige en blijvende zithoek buiten in de wijk of nog iets anders? Je kan al je ideeën indienen. Alle ideeën worden geëvalueerd en uiteindelijk is het aan de inwoners van de wijken om te stemmen welk project ze gerealiseerd willen zien. De stad Menen voerde het initiatief van burgerbudgetten in 2020 in. Vijf jaar lang komen telkens twee wijken aan bod per jaar. Dit jaar is het dus aan Ons Dorp en Lauwe Statie - Tuinwijk. Voor Ons Dorp voorziet de stad Menen een budget van 18.500 euro, voor Lauwe Statie - Tuinwijk 8.250 euro. Projecten dienen binnen de komende drie maanden ingediend te worden. In beide wijken worden binnenkort infomomenten voorzien. Op zaterdag 26 maart om 10.30 uur gaat het infomoment voor Ons Dorp door in LDC Allegro. Voor de wijk Lauwe Statie - Tuinwijk gaat het infomoment door op donderdag 31 maart om 19 uur in de Verrijzeniskerk.