Wie wordt de vijftigste Wieltjesprinses: Emma (23) of Jill (18)?

“In 1971 werd Lena Vanacker verkozen tot de allereerste Wieltjesprinses”, vertelt schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele (Vooruit). “In 2002 veranderde de naam naar ‘Ambassadrice Stad Menen’. 31 Wieltjesprinsessen en 18 Ambassadrices later grjipen we voor deze jubileumeditie terug naar de oorspronkelijke naam Wieltjesprinses.” Dit jaar grijpen twee kandidates om het kroontje van Wieltjesprinses. Emma Foulon (23) en Jill Ponnet (18). Emma is kinderbegeleidster in een buitenschoolse opvang en houdt daarnnaast van dansen lezen en diamond painting. JIll zit dan weer in het zesde jaar haarzorg. Haar hobby’s zijn dansen, tekenen, schilderen en het leggen van gelnagels.