Wevelgem en Lauwe gisteren bij warmste plekken in het land

Kortrijk Unieke wandeling: hoe beleefde Kortrijk in 1830 overgang van Nederlands naar Belgisch bewind

GidsenPlus Leiestreek vzw leidt tot eind september elke donderdagavond een wandeling in Kortrijk in goeie banen. Ruim de helft van de tochten is nieuw. Zo belicht een unieke tocht op donderdag 21 juli het jaar 1830 in de stad.

11:00