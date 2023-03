Werkstraf of 18 maanden celstraf voor neven na leveringen heroïne vanuit Frankrijk

Op 28 december 2021 hield de politie een woning in Menen in het oog omdat er een vermoeden was dat er die dag heroïne zou geleverd worden. Bilal L. (21) uit Menen arriveerde er inderdaad en vertrok amper een minuut later opnieuw. Hij kon langs de kant worden gezet. In zijn auto lag 650 euro cash geld. In de woning vonden de agenten 51 gram heroïne. L. bekende dat hij in opdracht van zijn neef Amine M. (22) uit Tourcoing zo’n 20 keer heroïne of cocaïne te hebben rondgereden. Per keer kreeg hij 50 euro. “Ik weet dat ik in de fout ben gegaan”, vertelde de student uit Menen, die ook actief is als jongerenwerker. “Ik ben onder de druk van mijn neef gezwicht.” De rechter verklaarde 1.100 euro drugsgeld van L. en 2.650 euro van M. verbeurd. Enkel de periode die M. in voorhechtenis zat, sprak de rechter als effectieve celstraf uit. Hij moet wel nog een boete van 1.600 euro betalen.