Werkloze (fiets-)dief krijgt jaar cel en mag cel verlaten

Op 17 juni 2022 kon Taoufik Z. opgepakt worden. Hij had toen al tal van diefstallen van fietsen, een step, een jas en blikken bier in Menen bekend. Toch sloeg hij meteen na zijn vrijlating opnieuw aan het stelen. “Door zijn moeilijke financiële situatie”, aldus zijn advocaat. Het resulteerde uiteindelijk in een aanhouding. “Het is met schaamrood op de wangen dat hij terecht staat”, aldus zijn advocaat. “Hij heeft altijd gewerkt, tot corona toesloeg en hij bij een herstructurering plaats moest maken.” Aan 3 slachtoffers moet hij in totaal zo'n 3.000 euro schadevergoeding betalen.