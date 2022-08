Wegdek Bruggestraat wordt vernieuwd: tijdelijke verkeershinder

Menen Legendari­sche ijsjesver­ko­per Lionel (71) rijdt al 30 jaar rond met dezelfde ijskar: “Ik denk dat ik intussen elke Menenaar al een ijsje verkocht”

Het is broeierig heet en meer dan ooit snakken we naar een ijsje. In Menen is het dan ook een plezier wanneer de 30-jaar oude ijskar van Lionel Vandeputte (71) passeert. De man doet al 48 jaar dagelijks een toertje in de grensstad en denkt nog lang niet aan stoppen. “Ik ben zo graag onderweg”, glundert Lionel.

10 augustus