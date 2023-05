WEER. Zwaarbewolkte ochtend in Menen

15 veroorde­lin­gen al, maar toch loopt bedrijfs­lei­der (35) weer dronken tegen de lamp

Hij heeft volgens zijn advocaat geen alcoholprobleem, maar toch blijft ondernemer David L. uit Kortrijk grossieren in dagvaardingen voor de politierechtbank. Ook deze week stond hij weer terecht, nadat de politie hem in het hart van de stad uit het verkeer had gehaald. “Ik weet niet meer hoeveel ik gedronken heb”, was het enige wat L. kon uitbrengen.