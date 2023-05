WEER. Vanochtend helder weer in Menen

Roseline (63), zus van ‘Tom Spier’, praat voor het eerst na bewogen assisenpro­ces: “Ik wist dat hij mijn vader de kop zou inslaan”

Drie jaar nadat haar vader Frans Debaillie (90) werd doodgeschopt in z’n kasteel in Kortrijk door z’n zoon Tom (59), hoopt dochter Roseline (63) de zaak af te kunnen sluiten. Maar niet voor ze eerst nog eens aan de alarmbel trekt. Over de hulp die ze voor de moord niet kreeg van Justitie, het wrang gevoel dat ze overhoudt na het assisenproces en haar broer die ze niet meer zo wil noemen. “Ik heb mijn vader gewaarschuwd dat Tom hem ooit eens de kop zou inslaan”, zucht Roseline.