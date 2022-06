Wéér Toyota Land Cruiser gestolen

De diefstal, bij de woning van een ondernemer die in de Priester Coulonstraat in Rekkem woont, dateert van de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 juni. Maar het nieuws raakte nu pas bekend. Het voertuig werd kort nadien nog opgemerkt toen het - merkwaardig genoeg - in de Dronckaertstraat vanuit Frankrijk ons land weer binnenreed. Sindsdien is de wagen spoorloos. Enkele weken voordien werd ook in Kortrijk een identiek voertuig gestolen. Recenter zou in Geluwe dan weer een Toyota RAV4 geroofd zijn. Die is ook vierwielaangedreven maar flink wat kleiner dan een Land Cruiser van het Japanse merk. De grote terreinwagens van Toyota zijn al een hele tijd erg in trek bij criminelen. Vaak worden ze verscheept naar het Afrikaanse continent.