WEER. Regenbuien, maar soms ook zon in Menen vandaag

1 jaar cel voor Franse inbreek­ster die ontmaskerd werd door achtergela­ten bloedspoor

Een Franse inbreker is veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf voor een inbraak die ze pleegde op tien maart vorig jaar in Menen. Samen met een kompaan ging ze ervandoor met maar liefst 27.000 euro aan elektronica, juwelen en merkkledij. De vrouw kon geïdentificeerd worden door een bloedspoor in de woning.