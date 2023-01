Weer ongeval op beruchte kluifrotonde van N58: Mercedes gaat over de kop

Wervik Humor op Maandag met Nigel Williams

In ’t Kapittel in de Ooievaarstraat in Wervik staat op maandag 30 januari vanaf 20.30 uur een nieuwe aflevering gepland van Humor op Maandag, dat ondertussen al 25 jaar bestaat. Dit keer is met Nigel William weer een grote naam te gast.

