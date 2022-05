Wéér lek in middendrukleiding langs Moeskroenstraat, maar nu 50 meter verder

Het nieuwe gaslek werd kort na 8.30 uur veroorzaakt, op vijftig meter van de plek waar het vorige week woensdag ook al misging. In de Moeskroenstraat zijn sinds vorige week werken bezig en daarvoor wordt de stoep opengebroken. Eerder uitzonderlijk werd daarbij vorige week geen middendrukleiding van de gastoevoer geraakt. Maandagmorgen was het opnieuw van dat. Alleen waren de gevolgen minder ingrijpend. In tegenstelling tot vorige week, toen de Moeskroenstraat plaatselijk urenlang afgesloten was, situeerde het lek zich nu wel netjes bovenaan de buis en was de herstelling een stuk eenvoudiger. De hinder bleef dan ook beperkt. Acht bewoners werden geëvacueerd. Ze konden allen bij familie of kennissen terecht.