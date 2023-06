WEER. Kans op bewolkt weer vanochtend in Menen

Zondag zomerfeest bij het Rode Kruis met barbecue en optreden Frank Valentino

De plaatselijke afdeling van het Rode Kruis Vlaanderen gooit zondag in de stadszaal Oosthove in de Speiestraat in Wervik de deuren open. Vanaf 10 uur wordt het aperitief geserveerd. ’s Middags is er een barbecue met ribbetjes, brochette en worst. Volwassenen betalen in voorverkoop 20 euro, ter plaatse kosten tickets 25 euro, aperitief inbegrepen. Kinderen jonger dan tien jaar betalen 10 euro.