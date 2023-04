WEER. Kans op bewolkt weer in Menen vanochtend

Directeur Luc Beyens van vrije basis­school De Graankor­rel op pensioen: “Als directeur moet je bijna een puzzelaar zijn, en nu nog meer door het lerarente­kort”

Voor directeur Luc Beyens van de drie vestigingen van vrije basisschool De Graankorrel uit Wervik is het vandaag de allerlaatste werkdag. Nadat het gemengd onderwijs er werd ingevoerd en het tot een fusie kwam, werd hij in 2009 de nieuwe directeur. Eerder gaf hij er les. “In totaal ben ik hier 35 jaar en ken de school van binnen en van buiten”, zegt Luc. Lies Vercruysse uit Dadizele volgt hem vanaf augustus op. In de drie vestigingen Magdalenastraat, Ooststraat en Grauwe Zusterstraat zijn er in totaal ongeveer 680 leerlingen