WEER. In Menen overwegend bewolkt weer vanochtend

“Eerst aangereden, dan met een brandblus­ap­pa­raat op mijn hoofd geslagen”: Dimitri Depoutre (44) werd slachtof­fer van zinloos geweld

Een aanrijding, klappen met een brandblusapparaat en dan niets meer... tot de ambulance arriveerde. Aan de overkant van zijn woning in de Komenstraat in Wervik werd Dimitri Depoutre (44) het slachtoffer van zinloos geweld. Op weg naar huis werd hij plots gevolgd door een witte wagen, maar dat liep verkeerd af. “Ik heb hoofdpijn. Eerlijk, ik voel me precies iemand van negentig jaar”, vertelt Dimitri.