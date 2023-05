WEER. In Menen gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend

Expo Teken ~ Dingen toont werk van Wim Opbrouck, Jean De Groote en Stefaan Vantieghem

Ruimte voor Kunst 4n20, ingericht in een voormalig weefatelier in de Jakob van Arteveldelaan 24 in de Sint-Janswijk, toont Teken ~ Dingen. Die expo omvat tekeningen van Wim Opbrouck, het ‘Ding an sich’ dat Jean De Groote schildert en de vergankelijkheid der dingen van Stefaan Vantieghem.