WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Menen vandaag

ALDI in Sint-Denijsse­straat gaat week dicht voor vernieu­wings­wer­ken

De ALDI in de Sint-Denijssestraat in Kortrijk wordt de komende week in een nieuw jasje gestoken. Om de ombouw mogelijk te maken, is de winkel gesloten van zaterdag 8 juli om 16 uur tot zaterdag 15 juli.