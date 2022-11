Weer gaslekje bij graafwerken, dit keer vlakbij de Waalvest: geen evacuaties nodig

De alarmmelding liep rond 10.15 uur binnen bij de hulpdiensten. Arbeiders die bezig waren met graafwerken in het kader van de uitrol van het Proximus-glasvezelnetwerk hadden er een huisaansluiting van de gastoevoer geraakt. In de omgeving worden heel wat trottoirs opgebroken. Het lek kon snel voorlopig gedicht worden, in afwachting van de definitieve herstelling door een medewerker van netbeheerder Fluvius. Omdat er geen acuut gevaar dreigde, hoefde in de onmiddellijke omgeving niemand te worden geëvacueerd. Dat was vooral goed nieuws voor het Sint-Jorisinstituut, dat weliswaar ervaring heeft met evacuaties en waar zo’n 700 leerlingen en leerkrachten aanwezig waren op het moment van het gaslek.