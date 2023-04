WEER. Bewolkt weer in Menen vanochtend

Tot 13 maanden cel voor jongeman­nen na afpersing in drugsmili­eu

Twee jongemannen uit Menen en twee uit Kortrijk zijn veroordeeld voor afpersing en gevangenhouding van een vijfde jongeman. Ze deden dat in hun auto in Menen en sloegen het slachtoffer. Het hele incident speelde zich af in het drugsmilieu en draait rond een ripdeal.