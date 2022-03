Wannes (15) behaalt met zijn team een gouden medaille op het WK acrogym in Bakoe

MenenAmper 15 jaar is Wannes Vlaeminck, maar hij mag zich wereldkampioen noemen in het acrogym. Op het wereldkampioenschap in Baku afgelopen weekend behaalde de jonge Menenaar samen met zijn team een gouden medaille. “We gingen voor een medaille en het is goud geworden”, vertelt Wannes.

Wannes aan het werk met zijn teamgenoten Simon De Wever, Jonas Raus en Viktor Vermeire. Wannes is de jongen helemaal bovenaan

Acroym is allesbehalve een bekende sport, maar wij Belgen zijn er blijkbaar wel erg goed in. Op het wereldkampioenschap afgelopen weekend in Bakoe in Azerbeidjan, keerde team Belgium met maar liefst tien medailles naar huis, waarvan zeven gouden medailles. Eén van die gouden medaillewinnaars is de jonge Wannes Vlaeminck (15) uit Menen. “Het is zot, maar wel enorm leuk dat het jarenlange harde werken heeft geloond”, vertelt Wannes die deel uitmaakt van een team van vier jongens die samen allerlei turnoefeningen uitvoeren. Acrogym is een combinatie van gymnastiek en acrobatiek. “We gingen met ambitie naar daar, maar met één medaille zouden we erg tevreden zijn. Uiteindelijk gaan we met een bronzen, zilveren en gouden medaille naar huis.” Wannes en zijn team werden wereldkampioen in het onderdeel Balans, vice-wereldkampioen in het onderdeel Combined en behaalden brons in het onderdeel Tempo. Wannes is met zijn 15 jaar de jongste van het team. Hij is ook de zoon van Tom Vlaeminck, voormalig schepen in Menen en huidig gemeenteraadsvoorzitter.

Wannes en zijn team poseren met hun drie medailles bij hun thuiskomst

Per toeval ingerold

Wannes belandde eerder per toeval bij het acrogym. “Ik ben in Lauwe begonnen met het toestelturnen”, vertelt hij. “Dat was eerst kleuterturnen en zo ben ik er verder ingerold.” Wannes studeert ondertussen aan de topsportschool in Gent. “Toen mijn testen voor het toestelturnen minder werden, ben ik opgevist geweest om aan acrogymnastiek te doen. Daar zochten ze lichtgewichten om mee in het team te stappen.” Wannes is ook de jongste en de lichtste van het team is daarom ook de jongen die helemaal bovenaan de toren uitsteekt of degene die in de lucht wordt gegooid. “Schrik heb ik daar niet meer van, alleen wanneer we voor de eerste keer een nieuwe oefening moeten doen.”



Wereldspelen

Eén van de redenen waarom acrogym niet bekend is bij het grote publiek is omdat het geen olympische sport is. “Dat is heel jammer natuurlijk. Maar in juli doen we mee aan de Wereldspelen.” Aan de Wereldspelen nemen zo’n 4.000 atleten deel in 37 verschillende sporten die niet aan bod komen tijdens de Olympische Spelen. Dit jaar gaan die Wereldspelen door in het Amerikaanse Birmingham. “Dat is het hoogste van het hoogste, en we gaan opnieuw voor een medaille. De concurrentie zal dezelfde zijn als op het WK, vooral Groot-Brittannië en Israël zijn sterk.”

