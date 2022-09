Wanhopige vader verschanst zich al week in torenkraan: “Ik wil mijn dochters zien, pas dan kom ik naar beneden”

Kortrijk Groots streetart­kunst­werk UGent campus Kortrijk verweeft mens met machine en wetenschap

Kortrijk is een nieuw en te ontdekken streetartkunstwerk rijker. Het is te zien op een zijgevel van het gebouw van UGent campus Kortrijk, tegenover het onderzoekscentrum Veg-i-Tec, aan de Graaf Karel de Goedelaan. Het is van de hand van leerlingen van de streetartopleiding binnen de Kortrijkse Academie.

