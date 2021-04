Wagen belandt in garage en tegen gevel jong koppel na botsing in Menen: “Onze woning staat net te koop”

Iets over 17u zaten Eline Vandenberghe en Bert Parmentier in de zetel in hun woning toen ze opgeschrikt werden door lawaai. “Een dof gerommel. We wisten niet van waar het kwam, tot we onze voordeur openden”, vertelt Eline. Vlak naast de voordeur bleek een Toyota zich in hun garagepoort te hebben geboord. Ook de gevel liep wat schade op. “We stonden op het punt om op afspraak naar de Supra Bazarwinkel te vertrekken”, aldus Eline. “Nog een geluk dat we nog niet vertrokken waren. En dat mijn auto niet in de garage stond. Anders was die ook nog eens beschadigd.”