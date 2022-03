Vrouw voor rechter die spullen ophaalde in woning vermiste buurvrouw: “Ik mocht van haar kleindochter”

De bejaarde buurvrouw was op 18 oktober 2016 ineens vermist. Een dag later werd haar fiets teruggevonden langs de Leie. Die dag trok de buurvrouw samen met de kleindochter van de vermiste hoogbejaarde naar haar woning. Omdat de buurvrouw al enkele jaren de steun en toeverlaat was van de oude vrouw, had zij de sleutel. “Ze zei dat haar moeder alles toch naar de Kringloopwinkel zou brengen dus mocht ik van haar enkele spullen met emotionele waarde meenemen”, zei ze tegen de rechter. “Ze heeft me zelfs geholpen om ze tot bij mij te brengen. Ik wist dat ze met donkere gedachten speelde en ging ervan uit dat ze zelfmoord had gepleegd.” Een dag later werd de vrouw inderdaad dood teruggevonden in de Leie. “Ik zag trouwens hoe haar kleindochter uit een kistje een hele pak vol briefjes met geld uithaalde en in haar tas stopte.” Dat laatste kon nooit bewezen worden. Feit is wel dat de kleindochter kort daarna haar frituur sloot en een tijdje naar Tenerife trok. Na het overlijden van de vrouw bleek ze ook haar buurvrouw te hebben opgenomen in haar testament. “Dus heeft ze eigenlijk enkel meegenomen waar ze recht op had”, pleitte haar advocaat die vraagt om de vrouw een opschorting van straf op te leggen. Een beslissing waar ook het Openbaar Ministerie zich in zou kunnen vinden. Vonnis op 23 maart.