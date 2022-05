Vrijspraak voor geestesgestoorde jongeman na achtervolging door politie

Op 19 september 2021 merkte een politiepatrouille de wagen van Johan V. in Menen op. Aan de voorzijde van de auto was er geen nummerplaat te bespeuren, aan de achterzijde was een Duitse plaat bevestigd. Toen de politie het voertuig wou doen stoppen, vluchtte het aan hoge snelheid weg. Het kwam tot een achtervolging waarbij V. tot twee keer toe de politiewagen van de weg probeerde te rijden. Zelfs toen een agent een wapen in zijn richting richtte, bleef hij zigzaggen over de weg en bruuske rijbewegingen maken. Uiteindelijk kon de wagen met hulp van een andere politiepatrouille toch klem gereden worden. Hij kampte met psychische problemen en het Hof van Beroep oordeelde eerder al dat hij geïnterneerd moest worden. De rechter paste in deze zaak echter artikel 71 van het strafwetboek toe. Dat bepaalt dat er geen misdrijf is wanneer de beschuldigde of de beklaagde op het tijdstip van de feiten leed aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden heeft tenietgedaan. Dat bleek uit het verslag van een psychiater.