Vrijdag Roland Van Campenhout in CC Zomerkaffee

Dadizele BINNENKIJ­KEN. Ooit een gevangenis en een jeugdver­blijf, nu zoekt eclectisch kasteel nieuwe eigenaar: “Perfecte plek om zaken en privé te combineren”

Droom je van een leven als kasteelheer en of -vrouw? Dan staat jouw mogelijke droomwoonst te koop in Dadizele, pal in de schaduw van de basiliek. Voor de zaakvoerder, die het eclectisch kasteel kocht als thuishaven voor z’n holding, was het 15 jaar geleden liefde op het eerste gezicht. Maar nu hij zijn zakelijke activiteiten drastisch terugschroefde, vindt hij de tijd rijp om iemand anders te laten genieten van het gebouw dat een stevig stukje Dadizeelse geschiedenis in zich draagt. “Al besef ik maar al te goed dat het een zeer emotioneel moment wordt bij het officieel betekenen van de verkoop”, klinkt het.

