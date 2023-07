Vrijdag opnieuw straattheater en avondmarkt op Summer@Lauwe

Auto met Franse nummer­plaat belandt tegen een boom, twee jonge vrouwen lichtge­wond

Maandagavond even voor elf uur belandde een auto Citroën met Franse nummerplaat ter hoogte van het ‘Frederiksplein’ in de Kasteelstraat in Wervik tegen een boom. Alvast een heel ongewone plek voor een ongeval. Er geldt daar zone 30. Blijkbaar verloor de jonge bestuurster de controle over het stuur. De schade aan de auto is groot.