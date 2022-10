Vrienden organiseren technofuif in Nuba-R: “Te vaak moeten we naar Gent of Brussel gaan voor een goed technofeestje”

Joeri en Julien zetten zelf graag een stapje in het uitgaansleven en zoeken daarvoor ook graag de technobeats op. Alleen is het aanbod daarvoor in onze regio beperkt. “In Menen is daar één adres voor, de Lagoa”, vertelt Julien. “Helaas heeft de discotheek de reputatie niet erg mee. Heel soms is er ook iets te doen in Kortrijk, maar meestal moeten we uitwijken naar Gent of Brussel. Tijdens een avondje stappen kwamen we op het idee om dan maar zelf iets te organiseren in Menen.” En dus gaat op 15 oktober het Connection Event door in de Nuba-R in Menen.“We wilden niet zomaar een fuifke organiseren”, vertelt Julien. “Met connection Events hebben we als doel om verschillende muziekgenres met elkaar te combineren. Voor ons eerste event combineren we Deephouse, Techno en Retro. Dat zijn drie verschillende genres waar meestal ook verschillende soorten muziekliefhebbers op afkomen. We willen dan ook verschillende mensen bij elkaar brengen door middel van de muziek.”