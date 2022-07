Vrachtwagenbestuurder verliest controle over stuur op A19: Verkeersborden aan diggelen en steengruis over de autosnelweg

LEDEGEM Plantenfil­ter moet inwoners van geurhinder verlossen, het gaat om een pilootpro­ject in Vlaanderen

Het afvalwater van twaalf woningen in de Sint-Pietersstraat in Ledegem kwam aan de overkant ongezuiverd in een gracht terecht. Een veertig meter lange plantenfilter moet inwoners van geurhinder verlossen. Het gaat om een pilootproject in Vlaanderen. Het valt veel goedkoper uit dan het aanleggen van een gescheiden riolering en bovendien duurt het veel minder lang. Het gaat om een realisatie van HelloWater uit Zwevegem. Vlaanderen zorgde voor een subsidie van 200.000 euro.

7 juli