Voorwaardelijke celstraf voor jongeman (26) na zwaar partnergeweld

Bissegem Guy Swinnen treedt in OC De Troubadour op

Guy Swinnen en band leveren met hun nieuwe album Rock Ain’t Dead (It Just Smells Funny) een ouderwetse en oerdegelijke poprockplaat af. De band treedt op donderdag 27 oktober om 20.15 in OC De Troubadour in Bissegem op.

10:31