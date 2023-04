Voormalig minister en burgemeester Gilbert Bossuyt (75) kiest voor euthanasie: “Het was een erg mooi familiemoment”

Evelyne (50) en Stefaan (50) laten frituur Petra over: “Tijd voor een nieuw hoofdstuk”

Evelyne Vandenbussche (50) en Stefaan Vanneste (50) laten hun frituur Petra in de Guido Gezellelaan over. Het koppel ging uit elkaar en beiden zijn toe aan een nieuw hoofdstuk. “Maar zolang er geen overnemer is, doen we wel verder”, vertelt Evelyne.