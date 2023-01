Volksharmonie Sint-Jozef viert 125-jarig bestaan met feestjaar

Rekkem / Lauwe Laptops, tablets en juwelen gestolen uit woningen

In Rekkem en Menen is vrijdagavond ingebroken in twee woningen, bij een derde woning werd geprobeerd om in te breken. De daders gingen aan de haal laptops, tablets en juwelen. De bewoners van het huis in Lauwe zagen de inbrekers nog net wegrijden. Ze zetten de achtervolging in maar de daders konden ontkomen. Vermoedelijk gaat het om dezelfde daders die dezelfde avond ook hebben toegeslagen in Marke.

