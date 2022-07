Volg woensdag een gratis initiatie beachvolley

Menen Woning onbewoon­baar na brand aan isolatie plat dak in Menen

In Menen is er zondagmiddag brand uitgebroken in een bungalowwoning. Het vuur verspreidde zich via de isolatie van het platte dak. De bewoners bleven ongedeerd. Mogelijk was de motor van de zonnewering de boosdoener.

17 juli