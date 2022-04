Villa Buurvrouw ontvangt twee literaire talenten

De schrijfster gaan telkens in gesprek met Tine Moniek van Villa Buurvrouw. Femke Vindevogel publiceerde gedichten en verhalen in een bundel en in 2019 bracht ze haar eerste roman Confituurwijk uit. Onlangs bracht ze haar tweede roman Baksteen uit. Naast het schrijven werkt ze ook als muziekdocente en illustrator. De Kortrijkse Loeke Vanhoutteghem is beeldend-performatief woordkunstenaar. Ze schrijft gedichten, liedjes- en theaterteksten tot slam poetry. In 2020 werd ze West-Vlaamse Kampioen poetry slam in de Schouwburg in Kortrijk. In 2021 werd ze ook nog eens Gents kampioen poetry slam. Fijne Leeswaren start om 11 uur. Na de gesprekken blijft de bar nog een hele namiddag open. Villa Buurvrouw is te vinden in de Stationsstraat 84 in Menen, kaartjes kosten 10 euro.