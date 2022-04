Vijgen Na Pasen in Lauwe moet kerstmarkt vervangen: “70 standhouders vroegen al hun standplaats aan”

Het was een zware domper, Kerst in Lauwe moest eind vorig jaar opnieuw geschrapt worden omwille van corona. Maar de stad bleef niet bij de pakken zitten. Op 23 april komt het ludieke Vijgen Na Pasen in de plaats. Kerst in Lauwe helemaal vervangen gaat natuurlijk niet, maar toch is het enthousiasme groot. Al 70 standhouders vroegen hun plaatsje aan op de rommelmarkt. “Goed voor 350 meter aan rommelmarkt in de Leiestraat dat de kerstmarkt vervangt”, zegt schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele (Vooruit). “Inschrijven kan nog tot eind deze week, daarna sluiten we af om de plaatsen voor iedereen te kunnen voorbereiden.”