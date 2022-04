Vijftiger terecht voor brandstichting op Grote Markt Menen: “Op zoek naar kicks.”

Kortrijk Primeur voor Vlaanderen: speel digitaal Hado trefbal in Kortrijk: “Eerste fysieke e-sport met AR-bril”

Trefbal is een populair spelletje tijdens de gymles. Binnenkort is er ook een digitale versie, te spelen in het Textielhuis in Kortrijk. Waarbij je niet met een echte bal, maar met digitale energieballen gooit. De technosport Hado komt overgewaaid uit Japan en is nieuw in Vlaanderen.

31 maart