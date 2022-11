Vijf bijkomende ondergrondse glasbollen: “Ondergrondse glasbollen doet sluikstorten afnemen”

De nieuw ondergrondse glasbollen werden geplaatst in de Oude Leielaan in Menne, twee aan het kerkplein in de Moeskroenstraat in Rekkem, één aan Het Applauws en één aan de sporthal van Lauwe. Schepen van netheid Patrick Roose is bijzonder tevreden met de nieuwe ondergrondse glasbollen. “Waar nogal vaak aan sluikstorten wordt gedaan rond bovengrondse glasbollen, heb je dat bij ondergrondse glasbollen veel minder. Dit draagt dus bij aan de netheid van onze stad.” De stad en de afvalintercommunale verhoogden ondertussen ook de pakkans van hardnekkige sluikstorters via gerichte camerabewaking. “In 2021 betrapten we zo 161 sluikstorters aan de glasbollen. Volgend jaar zullen we onze aanpak rond glasbollen ook uitbreiden naar oneigenlijk gebruik van de straatafvalbakken. Samen met MIROM Menen, onze gemeenschapswachten, Groene Ridders en de vele vrijwilligers van Mooimakers zetten we ons dagelijks om onze stad proper te houden.