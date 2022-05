Vijf auto’s beschadigd bij politieachtervolging, verdachten kunnen net op tijd Franse grens oversteken

Een patrouille van de politie merkte zaterdag rond 17.15 uur een verdachte Volkswagen Golf met Duitse nummerplaten en twee inzittenden op. De politie deed het voertuig stoppen op de parking van AZ Delta. Toen de agenten wilden overgaan tot controle reden de verdachten plots tegen hoge snelheid weg via de Rijselstraat richting de Franse grens. De politie zette de achtervolging in. Op tweehonderd meter van de Franse grens reden de verdachten zich vast in de file. Ze probeerden zich toch nog tussen het verkeer te wringen, waarbij ze verschillende geparkeerde auto’s en auto’s in de file beschadigden. Een van die auto's was een anonieme combi van de politie. De chauffeur slaagde erin de Franse grens aan het Delorsplein over te steken. De politie liet de auto ondertussen internationaal seinen. De reden voor hun vlucht is voorlopig onbekend. Tijdens de achtervolging raakte niemand gewond.