Vijf auto’s in de prak: aanrijder (25) is onder invloed van alcohol en drugs

Roeselare BIE zoekt glasramen voor database

25 februari Heb jij nog een stukje glas-in-lood of gebrandschilderd glas in je woning? In de voordeur, een koepel, in de traphal of ergens anders? Dan is cultuur- en erfgoedplatform BIE op zoek naar jou. Vanaf september gaan leerlingen van het Klein Seminarie in Roeselare namelijk aan de slag met het opzetten van een waardevolle database van de glasramen in woningen in Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden en Wingene. Ze zullen de glasramen opmeten en fotograferen en vervolgens beschrijven in de database. Ook het onderzoeken van de iconografie en het uitzoeken welk chemisch proces er werd toegepast om het gekleurde glas te maken behoren tot de opdracht. Maar om die tot een goed einde te brengen is er input nodig. Is er in jouw woning dus een glasraam te vinden, laat het weten aan elien.vernackt@midwest.be. Zo ontdek je zelf ook meet over dat staaltje glaskunst en wordt het opgenomen in de database.