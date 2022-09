Vier medewerkers thuisverplegingsteam waren samen zwanger: “Het was heftig, maar we hebben ons kunnen organiseren”

Korneel Pottie krabde zich begin dit jaar in de haren. In zijn team van 13 thuisverplegers waren maar liefst 4 van hen gelijktijdig zwanger. “We hebben gezocht naar tijdelijke extra krachten, maar vonden niemand”, vertelt Korneel. “Er zat dus niets anders op dan het werk van 13 personen met 9 personen te doen. Iedereen heeft zich enorm hard ingezet en we zijn er eigenlijk zonder veel problemen doorgekomen. Het was wel heftig hoor, echt chapeau aan alle medewerkers. Iedereen heeft zich voor elkaar ingezet.” De kindjes van de medewerkers werden geboren tussen 30 maart en 4 juni. “Ondertussen ligt de hevigste periode achter ons waarbij ze allemaal tegelijk thuis waren. Nu is het extra mooi natuurlijk met vier extra kindjes die bij ons team zijn gekomen.”