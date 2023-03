Vier jongemannen terecht voor afpersing in drugsmilieu

Het slachtoffer reed op 14 augustus vorig jaar naar een tabakswinkel in Menen. Daar stapte hij uit maar werd al snel in een andere auto getrokken. “Eén van hen blokkeerde ook het portier zodat hij niet kon ontsnappen”, zegt het Openbaar Ministerie. “In de auto moest hij alles afgeven, dreigden ermee hem in de kofferbak te steken wanneer hij zijn gsm niet gaf en kreeg rake klappen. Het slachtoffer is zelf ook geen doetje en zit duidelijk in het drugsmilieu. In zijn gsm vond de politie aanwijzingen van drugsverkoop.” Tijdens de verhoren van de verdachten en het slachtoffer werden verschillende versies verteld. “Maar ook het slachtoffer liet duidelijk het achterste van zijn tong niet zien, om zijn drugsverkoop te maskeren.” De jongemannen riskeren wel gevangenisstraffen van 1 jaar tot 18 maanden. “Het dossier zit wat ingewikkeld in elkaar, maar dit gaat duidelijk over een ripdeal hé”, zegt een advocaat van één van de beklaagden. “Ze hebben hem niet in die auto getrokken. het slachtoffer is vrijwillig opgestapt omdat hij cocaïne wilde verkopen.” De rechter velt een vonnis op 17 april.