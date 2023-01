Verwarmt Menen in de toekomst met rioolwater? Opmerkelijk project voorgesteld

Met riothermie worden de honderden liters water per dag die wegstromen via de riolering hergebruikt. Het gaat om douchewater, afwaswater, toiletwater of wasmachine water. Dat water wordt opgevangen, met een warmtepomp opgewarmd en via een warmtenet naar gebouwen daar de centrale verwarming op temperatuur te brengen. In Menen wordt gekeken om daarvoor het afvalwater in het waterzuiveringsstation langs de Leie te gebruiken. “Het is een techniek die in Vlaanderen nog niet wordt gebruikt”, zegt Nico De Schepper van Aquafin. “Alleen het hoofdgebouw van Aquafin wordt in ons land via riothermie verwarmd. “Maar in onze buurlanden wordt het wel al toegepast. In Utrecht bijvoorbeeld wordt daar 40 miljoen euro in geïnvesteerd.”