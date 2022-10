Verwarming op 19 graden en openbare verlichting wordt gedoofd en gedimd: Zo pakt Menen energiecrisis aan

MenenNet zoals iedereen voelt ook de stad Menen de energiecrisis. Daarom wordt de temperatuur in openbare gebouwen op maximum 19 graden gezet en wordt de openbare verlichting deels gedoofd en gedimd. Met een maandelijkse energiebeurs wil het ook de Menenaars extra ondersteunen. “Mensen kunnen er laten berekenen of ze in aanmerking komen voor het sociaal tarief, nog te weinig mensen maken er gebruik van”, zegt schepen van Sociale Zaken Angelique Declercq (Vooruit).

“De energiecrisis hakt er bij iedereen zwaar in”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD). “Wel vaker hoor ik van gezinnen die bestaan uit twee werkende ouders met twee kinderen, een hypotheeklening hebben lopen, er nu op het einde van de maand amper nog geraken.” En dus zoekt de stad naar manieren om haar inwoners niet letterlijk in de kou te laten staan. “Eerder lanceerden we als ons energieloket”, zegt schepen Angelique Declercq. “Dat hebben we onlangs versterkt met een energie checklist met allerlei tips om te besparen.” Daarnaast komt er ook een maandelijkse energiebeurs. “Bij mensen die hun belastingbrief meebrengen kunnen we ter plaatse berekenen of ze in aanmerking komen voor het sociaal tarief. Nog te veel mensen die in aanmerking komen, maken er geen gebruik van. Daarnaast kan je op de beurs met al je vragen rond energie terecht.” De eerste energiebeurs gaat door op donderdag 27 oktober van 16 uur tot 20 uur in het stadhuis. In Menen kregen tot eind juni al 56 gezinnen een energietoelage van 90 euro per maand.

Openbare verlichting.

De openbare verlichting gaat in Menen, Lauwe en Rekkem uit van 23 uur tot 5 uur. “Behalve op vrijdag en zaterdag”, verduidelijkt schepen Patrick Roose (Vooruit). “We investeerden al heel wat in LED-verlichting, dat veel minder verbruikt. Onze interactieve LED-verlichting gaan we dan ook niet volledig doven, maar ‘s nachts wel dimmen. Op die manier kunnen we nu al 300 lichtpunten gedimd blijven branden, en tegen eind dit jaar zullen dit er 1.200 zijn. Op die manier kunnen we zelfs in crisistijden het veiligheidsgevoel garanderen. We kozen er bewust voor om eerst aan de randen van de stad de LED-verlichting te plaatsen, waar het onveiligheidsgevoel aan de grens vaak het grootst is.” De monumentverlichting wordt volledig gedoofd. De Kerstverlichting brandt dit jaar vanaf 6 december tot en met 6 januari, terwijl dit vroeger tot en met Valentijn was. “ Met deze maatregelen kunnen we 30.000 euro per maand besparen.”

19 graden

In openbare gebouwen van de stad gaat de verwarming met één graad naar beneden en zal het maximum 19 graden zijn. “Met uitzondering van onze woonzorgcentra en het zwembad”, zegt schepen van Patrimonium Renaat Vandenbulcke (N-VA). “We kijken ook alle verwarmings- en verlichtingsinstallaties na en brengen verbeteringen aan waar nodig. Gelukkig investeerden we in het verleden al fors in zonnepanelen. Op onze stedelijke daken werden al meer dan 1.000 zonnepanelen geplaatst. Toen was ons motief vooral het klimaat, maar nu zorgt het ook voor een lagere energiefactuur voor de stad. Ik wil ook nog meedelen dat onze lokale dienstencentra er zijn voor mensen bij wie het thuis te koud is. Daar zijn ook voldoende activiteiten en mogen gebruikt worden om je even op te warmen.”

