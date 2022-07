Verstrooide vrachtwagenbestuurder knalt met kraan tegen brug op A19 in Menen

Rekkem Inbrekers aan de haal met duizenden euro’s aan tuinmachi­nes bij Verde in Rekkem: “Vreemd, net in het weekend van Rekkem Congé”

In de nacht van zaterdag op zondag is ingebroken bij de specialist in tuinmachines en tuinhuizen Verde in Rekkem (Menen). De dieven gingen er met duizenden euro’s aan tuinmachines van het merk Stihl aan de haal. “Dit gebeurt al voor de derde keer sinds we de zaak in 2008 overnamen”, zucht Ingrid Leconte, die Verde samen met Pedro Deryckere uitbaat.

