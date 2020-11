Verpleegster van overleden Erna (89) bezoekt weduwnaar André (91), die zijn alles kwijt is: “Hij moest haar mooie, laatste woorden horen”

Lendelede/Moorslede Treinver­keer 2 uren onderbro­ken nadat bejaarde man met auto sporen op rijdt in Lendelede

10 november Het treinverkeer tussen Roeselare en Ingelmunster is maandagavond tussen 18u en 20u onderbroken geweest. Oorzaak was een bejaarde automobilist die per vergissing in Lendelede de sporen was opgereden met zijn auto.