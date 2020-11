Verpleegster Covid-afdeling gaat echtgenoot bezoeken van Erna (89) die aan het virus overleed: “Ik herkende haar vanop mijn afdeling en het verhaal greep me erg aan”

Erna Six (89) stierf vorige week op 6 november aan de gevolgen van het coronavirus in het ziekenhuis AZ Delta in Menen. Ze werd er onder andere verzorgd door verpleegster Louise Depaepe (23) die dag in dag uit aan de slag is in een Covid-afdeling van het ziekenhuis. “Het was mijn mama die krant aan het lezen was en die plots zei hoe schrijnend het verhaal wel niet was dat ze net had gelezen”, vertelt Louise. “Toen ik een kijkje nam herkende ik mijn patiënte Erna die inderdaad gestorven was.” Erna Six (89) en André Arnould (91) waren 68 jaar gehuwd. Beiden raakten besmet met het virus en in minder dan een week tijd overleed Erna. Tijd om afscheid te nemen, zelfs via videochat, was niet mogelijk omdat Erna de kracht er niet meer voor had. Erna en André laten geen kinderen na. “Het verhaal van André die alleen verweesd achterbleef, greep me bijzonder hard aan”, vertelt Louise. “Ik heb nadien gebeld naar de directrice van het woonzorgcentrum waar hij verblijft en gevraagd of ik mocht langskomen. Dat mocht meteen, wel alleen aan het raam omdat ook hij besmet is. Ik merkte dat André een beetje verward was, maar hij was kapot van verdriet. Ik heb hem de mooie woorden die ze nog tegen mij heeft gezegd vlak voor haar dood proberen over te maken. Ook dat ze nog had genoten van haar gele limonade. Hij vertelde me ook over vroeger. Ik ben blij dat ik hem heb kunnen bezoeken. Mocht ik kunnen, ik zou het bij nog meer mensen doen, maar dat lukt uiteraard niet. We hebben elke week wel een paar patiënten op de Covid-afdeling die we moeten afgeven. Anderhalf jaar geleden ging ik aan de slag in het ziekenhuis. In maart werkte ik ook al in een Covid-afdeling en nu opnieuw, het is niet te onderschatten.”